Сотрудники музея в Набережных Челнах нашли позвонки древних динозавров

СЕГОДНЯ 13:02 2019-12-05T13:02:12+03:00

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Во время своей экспедиции сотрудники Музей экологии из Набережных Челнов нашли позвонки древних динозавров. Произошло это на правом берегу реки Волги у Ульяновска. По предварительным данным, позвонки принадлежат ихтиозавру из группы рыбопланиковых.

- Эти животные жили в среднем триасе и достигли расцвета в юрском периоде. Ихтиозавры в высокой степени были приспособлены к водной среде и имели рыбообразную форму тела, хвостовой плавник, укороченные ластообразные конечности. Череп был с отодвинутыми назад ноздрями для облегчения легочного дыхания. Длина их тела достигала до 5 метров, - сообщает пресс-служба историко-краеведческого музея татарстанского автограда.

В учреждении отмечают, что в 30-ех годы прошлого века у деревни Ишеево были найдены десятки скелетов улемозавров – растительноядных пресмыкающихся. Там же в каменном овраге были обнаружены останки долеозавра и 12 скелетов трехглазового хищники – сиадона.

Также некогда в 9 километрах от города Тетюши у деревни Ильинка обнаружили черепа и другие части скелетов парейозавра и иностранцевии. Также важные для истории находки были выявлены на Каме, близ деревни Бизяки в устье р.Иж, в Котловке Елабужского района.

- Остатки пермских позвночных также обнаружены на Каме, близ деревень Синтяк, Вандовка, около санатория Тарловка. Наиболее примечательные из всех камских находок – Котловские. Из земноводных здесь обнаружены двинозаурус и котлассия. Из пресмыкающихся – предок парейозавра, скутазаурус и диценадон, - отмечают в музее.

ИСТОЧНИК KP.RU