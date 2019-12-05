В Йошкар-Оле по подозрению в растрате задержан экс-директор парка культуры
Уголовное дело по статье "Организация растраты вверенного имущества в особо крупном размере" возбуждено в СУ СКР Марий Эл. Подозреваемого - 60-летнего экс- заместителя директора «Центральный парк культуры и отдыха», доставили к следователю в наручниках.
По мнению следствия, Сергей Московцев способствовал растрате 5 миллионов рублей из бюджета Академического русского театра драмы имени Константинова.
- Преступление выявлено сотрудниками УФСБ Марий Эл, - сообщили в пресс-службе СУ СКР республики. - В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Происшествия Марий Эл»