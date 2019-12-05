В Йошкар-Оле по подозрению в растрате задержан экс-директор парка культуры

СЕГОДНЯ 14:08 2019-12-05T14:08:41+03:00

Директора театра задержали по подозрению в растрате Фото: Из материалов пресс-службы

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Уголовное дело по статье "Организация растраты вверенного имущества в особо крупном размере" возбуждено в СУ СКР Марий Эл. Подозреваемого - 60-летнего экс- заместителя директора «Центральный парк культуры и отдыха», доставили к следователю в наручниках.

По мнению следствия, Сергей Московцев способствовал растрате 5 миллионов рублей из бюджета Академического русского театра драмы имени Константинова.

- Преступление выявлено сотрудниками УФСБ Марий Эл, - сообщили в пресс-службе СУ СКР республики. - В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU