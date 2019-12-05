2019-12-05T12:12:08+03:00
Общество

Три жилых дома и детсад в Казани 9 декабря оставят без воды

Проблемы с водоснабжением будут на улице Ершова
Владимир КРУПСКИЙ
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Воды не будет почти сутки.Воды не будет почти сутки.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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9 декабря в некоторых домах Советского района Казани на время отключат водоснабжение. Это связано с работами на сетях водопровода.

Так, с 9.00 до 23.00 воды не будет в домах № 55, 55а, 55б, 55в (детсад №349) по улице Николая Ершова.

МУП «Водоканал» просит жителей заранее запастись водой. Автоцистерны с водой будут размещаться согласно поступающим заявкам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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