Три жилых дома и детсад в Казани 9 декабря оставят без воды
Проблемы с водоснабжением будут на улице Ершова
Воды не будет почти сутки.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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9 декабря в некоторых домах Советского района Казани на время отключат водоснабжение. Это связано с работами на сетях водопровода.
Так, с 9.00 до 23.00 воды не будет в домах № 55, 55а, 55б, 55в (детсад №349) по улице Николая Ершова.
МУП «Водоканал» просит жителей заранее запастись водой. Автоцистерны с водой будут размещаться согласно поступающим заявкам.
ИСТОЧНИК KP.RU