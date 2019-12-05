В Марий Эл "Хонда" залетела под бензовоз, погиб водитель

СЕГОДНЯ 11:33 2019-12-05T11:33:38+03:00

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Страшная авария произошла сегодня, 5 декабря, в 8.00 на 84 километре автодороги «Йошкар-Ола – Зеленодольск» в Волжском районе республики. По предварительным данным, водитель иномарки на большой скорости не справился с управлением и вылетел на встречку. Там легковушка лоб в лоб врезалась в бензовоз «КАМАЗ»

- В результате ДТП погиб водитель легкового автомобиля, - сообщили в МВД Марий Эл. - На месте аварии инспекторами ГИБДД организовано реверсивное движение, работает следственно-оперативная группа. Выясняются все обстоятельства случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU