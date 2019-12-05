Капитан ХК "Челны" едва не лишился носа во время матча

СЕГОДНЯ 08:55 2019-12-05T09:52:50+03:00

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На официальной сайте ХК "Челны" появилось сообщение о травме капитана команды Рамиля Сулейманова. Вспомнив слова популярной песни про хоккей, пресс-служба напоминает, что "Трус не играет в хоккей", и оповещает, что из-за серьезного повреждения носа игрок будет играть в защитной маске:

"Во время вчерашнего захватывающего поединка с курганской командой капитан ХК "Челны" Рамиль Сулейманов получил рваную рану носа. Это произошло после грубого толчка от игрока соперника - Клима Мерзлякова. В итоге защитник из Зауралья был удален до конца игры, а Сулейманову после начавшегося массивного кровотечения срочно понадобилась медицинская помощь. Он уже не мог продолжать игру, которая, к счастью для поклонников "желто-синих", вновь окончилась победой лидера первенства ВХЛ".

Врач команды Ильгиз Шамсутдинов сообщил, что во время толчка Сулейманову срезало кончик носа стеклянным визором шлема. Так что, вероятно, в следующих поединках он будет играть в защитной маске.

Сулейманову едва не отрезали носФото: Из материалов пресс-службы

К чести капитана, к произошедшему Рамиль Сулейманов относится с юмором, а в стане клуба подшучивают, что у 29-летнего нападающего челнинцев настолько покраснел нос, что он вполне может проводить новогодние утренники в роли Деда Мороза.

ИСТОЧНИК KP.RU