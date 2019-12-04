2019-12-04T20:04:17+03:00
Авто

В Казани до конца года ограничат движение на съезде с проспекта Победы на Камалеева

Причина ограничения – монтаж тоннелепроходческого комплекса станции метро «Сахарова»
Алина ГАБДУЛИНА
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Распоряжение подписано в исполкоме столицы ТатарстанаРаспоряжение подписано в исполкоме столицы ТатарстанаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Стало известно, что в Казани продлят ограничение движения транспорта на съезде с проспекта Победы на Камалеева. Дорога будет вновь доступна автомобилистам лишь 31 декабря. Распоряжение подписано в исполкоме столицы Татарстана.

Причина ограничения – монтаж тоннелепроходческого комплекса станции метро «Сахарова».

ИСТОЧНИК KP.RU

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