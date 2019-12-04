В Казани до конца года ограничат движение на съезде с проспекта Победы на Камалеева
Причина ограничения – монтаж тоннелепроходческого комплекса станции метро «Сахарова»
Распоряжение подписано в исполкоме столицы ТатарстанаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Стало известно, что в Казани продлят ограничение движения транспорта на съезде с проспекта Победы на Камалеева. Дорога будет вновь доступна автомобилистам лишь 31 декабря. Распоряжение подписано в исполкоме столицы Татарстана.
Причина ограничения – монтаж тоннелепроходческого комплекса станции метро «Сахарова».
ИСТОЧНИК KP.RU