В Казани до конца года ограничат движение на съезде с проспекта Победы на Камалеева

СЕГОДНЯ 20:04 2019-12-04T20:04:17+03:00

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Стало известно, что в Казани продлят ограничение движения транспорта на съезде с проспекта Победы на Камалеева. Дорога будет вновь доступна автомобилистам лишь 31 декабря. Распоряжение подписано в исполкоме столицы Татарстана.

Причина ограничения – монтаж тоннелепроходческого комплекса станции метро «Сахарова».

ИСТОЧНИК KP.RU