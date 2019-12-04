СЕГОДНЯ 17:37 2019-12-04T17:37:46+03:00

В учреждениях уже есть все необходимое для полного цикла диагностики оборудование Фото: Евгения ГУСЕВА

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В Казани открылись два новых центра воспалительных заболеваний кишечника (ВЗК). Они разместились в городской клинической больнице №7 и РКБ. В учреждениях уже есть все необходимое оборудование для полного цикла диагностики, сообщает Минздрав Татарстана.

Новые центры ВЗК позволят проводить приемы больных с врачами-гастроэнтерологами, терапевтами и врачами общей практики, наблюдать этих пациентов, отбирать больных для оказания помощи. Также центры будут организовывать и проводить школы здоровья и консультировать врачей по вопросам профилактики, диагностики и лечения больных с ВЗК.

ИСТОЧНИК KP.RU