Росгвардейцы Татарстана спасли женщину и ее 3-летнюю дочь от замерзания

СЕГОДНЯ 19:41 2019-12-04T19:41:20+03:00

Мимо их машины мимо проехали все автомобилисты. Никто даже не поинтересовался, нужна ли помощь

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Во вторник, 3 декабря, в 22.00 на улице Кул Гали проезжавший патрульный экипаж Росгвардии Татарстана обратил внимание на припаркованную вдоль обочины легковушку. Автомобиль уже был покрыт инеем, внутри замерзали женщина-водитель и ее трехлетняя дочь.

Женщина рассказала, что они отправились за покупками, но по пути и автомобиля закончился бензин. Машина встала прямо посереди проезжей части, и женщина попыталась привлечь внимание других автомобилистов, но все это было тщетно. Ее машина промерзла, также замерзла и ее пассажирка-дочь.

- Патрульные предложили замерзшим людям пересесть в служебный автомобиль, чтобы согреться, - сообщили в Росгвардии Татарстана. - Сотрудники ведомства направились на ближайшую автозаправочную станцию, где наполнили канистру топливом для заглохшей машины.

Попавшая в непростую дорожную ситуацию автомобилистка поблагодарила сотрудников Росгвардии за оказанную помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU