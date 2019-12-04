Из Казани в башкирский Кумертау можно будет скататься и на автобусе
Он будет отправляться с автовокзала «Восточный» ежедневно в 20.00
Фото: министерство транспорта и дорожного хозяйства Татарстана
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В четверг, 5 декабря, автовокзал «Восточный» открывает новый маршрут Казань-Кумертау. Он будет ходить через Уфу, Старлетамак, Салават и Мелеуз, сообщает Минтранспорта Татарстана.
Автобусы будут отправляться из Казани ежедневно в 20.00. Стоимость проезда в них – 1000 рублей в одну сторону. До Кумертау таким образом можно будет добраться за 13 часов.
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ИСТОЧНИК KP.RU