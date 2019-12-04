2019-12-04T17:57:30+03:00
Общество

Из Казани в башкирский Кумертау можно будет скататься и на автобусе

Он будет отправляться с автовокзала «Восточный» ежедневно в 20.00
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Фото: министерство транспорта и дорожного хозяйства ТатарстанаФото: министерство транспорта и дорожного хозяйства Татарстана
Изменить размер текста:

В четверг, 5 декабря, автовокзал «Восточный» открывает новый маршрут Казань-Кумертау. Он будет ходить через Уфу, Старлетамак, Салават и Мелеуз, сообщает Минтранспорта Татарстана.

Автобусы будут отправляться из Казани ежедневно в 20.00. Стоимость проезда в них – 1000 рублей в одну сторону. До Кумертау таким образом можно будет добраться за 13 часов.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24