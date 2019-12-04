СЕГОДНЯ 16:42 2019-12-04T16:42:43+03:00

Все они отправились на реку Сура на территории Нижегородской области [видео]

Изменить размер текста: A A

В службу "112" в среду, 4 декабря, в 7.40 позвонили очевидцы и рассказали, что в полынье на реке Сура в Воротынском районе Нижегородской области тонут два человека. На место происшествия выехал аварийно-спасательный отряд (АСО) поселка Васильсурск.

Одного из тонувших удалось спасти, им оказался 48-летний житель Чувашии. Второй рыбак погиб, его тело передали медикам. Оказалось, что погибший - 80-летний отец спасенного мужчины.

Через час, в 8.40, еще три рыбака из Чувашии оказались в воде на реке Сура возле базы отдыха "Снегири". 61-летнего, 55-летнего и 51-летнего мужчин удалось быстро вытащить из ледяной воды, но им потребовалась госпитализация из-за переохлаждения, сообщает МЧС Нижегородской области.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/747788" frameborder="0"></iframe> Пятеро рыбаков из Чувашии провалились под лёд, один из них погиб. Автор: МЧС Нижегородской области..

ИСТОЧНИК KP.RU