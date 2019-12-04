СЕГОДНЯ 16:07 2019-12-04T16:07:14+03:00

По предварительным данным, в этом ДТП никто не пострадал [фото, видео]

Изменить размер текста: A A

Столкновение двух автомобилей - снегоуборщика-КАМАЗа и легковой иномарки, произошло сегодня, 4 декабря, в столице Татарстана на Третьей транспортной дамбе.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="272" height="480" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/747783" frameborder="0"></iframe> В Казани снегоуборщик вскрыл ковшом крышу такси.соцсети

Как сообщили очевидцы аварии "Комсомольской правде-Казань" водитель спецтехники решил повернуть на мосту через Казанку, грубо нарушив правила дорожного движения. Этот маневр стал неожиданным для водителя такси. Грузовик прижал ковшом-скребком иномарку к ограждению моста, буквально вскрыв его как консервную банку.

Фото: соцсети

Также сообщается, что помощь медиков никому не потребовалась.

ИСТОЧНИК KP.RU