2019-12-04T16:07:14+03:00
Происшествия

В Казани снегоуборщик вскрыл ковшом крышу такси

По предварительным данным, в этом ДТП никто не пострадал [фото, видео]
Лика ИСАЕВА
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Столкновение двух автомобилей - снегоуборщика-КАМАЗа и легковой иномарки, произошло сегодня, 4 декабря, в столице Татарстана на Третьей транспортной дамбе.

В Казани снегоуборщик вскрыл ковшом крышу такси.соцсети

Как сообщили очевидцы аварии "Комсомольской правде-Казань" водитель спецтехники решил повернуть на мосту через Казанку, грубо нарушив правила дорожного движения. Этот маневр стал неожиданным для водителя такси. Грузовик прижал ковшом-скребком иномарку к ограждению моста, буквально вскрыв его как консервную банку.

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Также сообщается, что помощь медиков никому не потребовалась.

ИСТОЧНИК KP.RU

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