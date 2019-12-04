В Казани снегоуборщик вскрыл ковшом крышу такси
Столкновение двух автомобилей - снегоуборщика-КАМАЗа и легковой иномарки, произошло сегодня, 4 декабря, в столице Татарстана на Третьей транспортной дамбе.
В Казани снегоуборщик вскрыл ковшом крышу такси.соцсети
Как сообщили очевидцы аварии "Комсомольской правде-Казань" водитель спецтехники решил повернуть на мосту через Казанку, грубо нарушив правила дорожного движения. Этот маневр стал неожиданным для водителя такси. Грузовик прижал ковшом-скребком иномарку к ограждению моста, буквально вскрыв его как консервную банку.
Фото: соцсети
Также сообщается, что помощь медиков никому не потребовалась.
ИСТОЧНИК KP.RU
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