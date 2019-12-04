В Казани на зиму закрывается смотровая площадка «Чаши»

СЕГОДНЯ 15:27 2019-12-04T15:27:20+03:00

Подведены и итоги работы площадки в 2019 году Фото: Рамиль ГАЛИ

В 2019 году ее посетили более 88,6 тысяч человек

Изменить размер текста: A A

Смотровая площадка Центра семьи «Казан», прозванная жителями столицы Татарстана «Чашей»,закрывается на зимний период. Об этом сообщает Дирекция парков и скверов города.

Подведены и итоги работы площадки в 2019 году. Так, за семь месяцев ее посетили 88,6 тысяч человек. Эта цифра на 48 тысяч больше, чем годом ранее.

Отметим также, что в феврале этого года смотровая площадка попала в список самых романтичных мест России для поцелуев в День святого Валентина.

ИСТОЧНИК KP.RU