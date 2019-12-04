2019-12-04T15:27:20+03:00
Общество

В Казани на зиму закрывается смотровая площадка «Чаши»

В 2019 году ее посетили более 88,6 тысяч человек
Алина ГАБДУЛИНА
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Подведены и итоги работы площадки в 2019 годуПодведены и итоги работы площадки в 2019 годуФото: Рамиль ГАЛИ
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Смотровая площадка Центра семьи «Казан», прозванная жителями столицы Татарстана «Чашей»,закрывается на зимний период. Об этом сообщает Дирекция парков и скверов города.

Подведены и итоги работы площадки в 2019 году. Так, за семь месяцев ее посетили 88,6 тысяч человек. Эта цифра на 48 тысяч больше, чем годом ранее.

Отметим также, что в феврале этого года смотровая площадка попала в список самых романтичных мест России для поцелуев в День святого Валентина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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