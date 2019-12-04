В Татарстане ленивый "условник" сбежал от приставов в лес

СЕГОДНЯ 18:59 2019-12-04T18:59:34+03:00

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Судебные приставы Альметьевска должны были доставить в суд 36-летнего местного жителя. Мужчину за угон автомобиля приговорили к условному лишению свободы, но этот гуманный жест Фемиды он не оценил - приходить и отмечаться в уголовно-исполнительную инспекцию УФСИН Татарстана ему было, видимо, лень.

За нарушение условий условного срока угонщику намеревались изменить меру пресечения и назначили дату судебного заседаний, но "условник" и ее проигнорировал. Тогда судья потребовал принудительно доставить мужчину к нему в зал.

Исполнять это отправились приставы. Когда мужчина увидел их, то решил сбежать. Он вылез в окно своего частного дома и, перепрыгнув через соседские заборы. попытался скрыться в лесу. Но не удалось. Беглеца, пока он еще не успел скрыться среди деревьев, догнал один из приставов.

- За воспрепятствование законной деятельности судебных приставов в отношении гражданина возбуждено дело об административном правонарушении, - сообщили в УФССП Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU