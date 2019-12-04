2019-12-04T15:40:54+03:00
Общество

Открытие «Галамарта» в Бугульме: с 9 по 25 декабря подушка – всего за 99 рублей!

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Фото: Из материалов пресс-службыФото: Из материалов пресс-службы
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9-го декабря в Бугульме состоится открытие магазина постоянных распродаж «Галамарт». Здесь вы найдете все, что нужно для дома: текстиль, посуду, технику, инструменты, авто- и хозтовары, игрушки… Цены в магазине всегда очень доступные, а в честь открытия с 9 по 25 декабря здесь будут действовать специальные цены на различные группы товаров! Адрес магазина: г. Бугульма, ТЦ «Булгар», ул. Советская, 101.

Фото: Из материалов пресс-службы

Фото: Из материалов пресс-службы

Один визит в «Галамарт» подскажет массу идей, как изменить обстановку в спальной или ванной комнате, на кухне или в прихожей. И, конечно, разные домашние мелочи никто не отменял – их вполне можно прикупить и про запас. А специальные цены на товары сделают шопинг и выгодным, и очень приятным занятием!

Фото: Из материалов пресс-службы

Фото: Из материалов пресс-службы

• Лампочка накаливания, вешалка или мыльница – всего по 5 рублей, а мешки для мусора, ролик для чистки одежды или набор салфеток для кухни – по 9!

• Домашним текстилем тоже стоит запастись: махровое полотенце будет стоить 59 рублей, маска для сна – 69 рублей, подушка – 99 рублей!

• Хорошие новости и для автолюбителей: провода-прикуриватели – всего за 149 рублей, держатель для телефона или щетка стеклоочистителя – 59 рублей!

• Нужно что-то быстро подклеить или подправить дома? Изолента, клей или малярный нож – всего по 9 рублей!

• И в плане посуды есть чем себя порадовать: салатник – всего за 49 рублей, заварочный чайник или френч-пресс – за 89 рублей!

• В электротехнике тоже есть, из чего выбрать: например, наушники или световое кольцо для селфи – 139 рублей, аудио-колонка –199 рублей!

• Конечно же, и про детей нельзя забыть, тем более что скоро Новый год, и без подарков никак не обойтись! Слайм с жемчужными бусинами – всего за 39 рублей, игра-ходилка – 59 рублей, радиоуправляемый танк – всего за 399 рублей!

И это совсем не все, а только малая часть того ассортимента, на который будут действовать специальные цены в декабре. Инструменты, посуда, игрушки, текстиль, хозтовары – на всем этом можно здорово сэкономить! Что особенно важно перед Новым годом; так уж повелось, что деньги в этот период утекают просто с космической быстротой!

В «Галамарте» вы найдете более 7 000 товаров для дома; все необходимое в одном месте! Кроме того, здесь каждый день действуют акции, скидки и распродажи.

Фото: Из материалов пресс-службы

Фото: Из материалов пресс-службы

Адрес магазина: г. Бугульма, ТЦ «Булгар», ул. Советская, 101.

Часы работы: 09.00-20.00

Сайт магазина «Галамарт»

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