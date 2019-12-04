Татарское лакомство чак-чак является одной из самых вредных сладостей

СЕГОДНЯ 13:25 2019-12-04T13:25:19+03:00

Причина этого – высокое количество простых сахаров в сочетании с трансжирами

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Наиболее вредными сладостями считаются жаренные во фритюре изделия. К таким относятся пончики, хворост и татарский чак-чак. В них имеется высокое количество простых сахаров в сочетании с трансжирами. Об этом «АиФ» рассказала врач-диетолог Людмила Зотова.

Не менее вредными лакомствами являются и дрожжевые десерты из теста, а также шоколадные батончики и торты с большим количеством крема.

ИСТОЧНИК KP.RU