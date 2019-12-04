Чебоксары лидируют в голосовании на самый привлекательный город России

СЕГОДНЯ 12:22 2019-12-04T12:22:17+03:00

Всего в нем принимает участие 83 городов, среди которых Москва и Санкт-Петербург

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На сайте проекта «Город России. Национальный выбор» продолжается голосование за самый привлекательный город страны. Всего в конкурсе участвуют 83 города.

На данный момент в голосовании лидируют Чебоксары. Столица Чувашии набрала 258,9 тысяч голосов. На втором месте сейчас Нальчик (169,9 тысяч голосов).

Интересно, что Санкт-Петербург находится лишь на 29 строчке, а Москва и вовсе на 34.

Итоги голосования подведут 30 декабря в 15:00 по московскому времени.

ИСТОЧНИК KP.RU