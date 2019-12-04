2019-12-04T11:20:45+03:00
Общество

В парке Победы Йошкар-Олы появилась Аллея Героев

Она представляет собой группу стел, на которых размещены таблички с именами уроженцев Марий Эл, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны [фото]
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба администрации Йошкар-ОлыФото: пресс-служба администрации Йошкар-Олы
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Известно, что на фронтах Великой Отечественной войны сражались более 140 тысяч уроженцев Марий Эл. В память о них во вторник, 3 декабря, в парке Победы Йошкар-Олы открылась Аллея Героев.

Аллея представляет собой группу стел, на которых размещены таблички с именами солдат-уроженцев Марий Эл, удостоенных звания Героя Советского Союза, полных кавалеров ордена Славы и Героев России.

Фото: пресс-служба администрации Йошкар-Олы

Фото: пресс-служба администрации Йошкар-Олы

- По задумке Музея истории города Йошкар-Олы, при наведении смартфона на QR-коды, расположенные на табличках с именами героев, все желающие смогут получить доступ к полной биографии и описанию подвига героя. В настоящее время ведутся подготовительные работы, проект планируется запустить через несколько месяцев, - сообщает администрация города.

Отметим, что в парке также открылся бесплатный каток.

ИСТОЧНИК KP.RU

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