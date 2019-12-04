2019-12-04T10:58:55+03:00
Общество

Жители Татарстана могут начнать чаще болеть гриппом в конце декабря

Вместе с тем, за последние годы уровень заболеваемости им в регионе снизился почти в пять раз
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Сейчас в Татарстане привиты почти 1,8 миллиона человекСейчас в Татарстане привиты почти 1,8 миллиона человекФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

В конце декабря 2019 и начале января 2020 годов в Татарстане ожидается подъем заболеваемости гриппом. Об этом журналистам сообщил замруководителя Роспотребнадзора региона Любовь Авдонина.

Она также отметила, что за последние несколько лет уровень заболеваемости гриппом в республике снизился почти в пять раз. Это стало возможным благодаря вакцинации. Сейчас в Татарстане привиты почти 1,8 миллиона человек, что составляет 48% населения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24