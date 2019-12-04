Жители Татарстана могут начнать чаще болеть гриппом в конце декабря
Вместе с тем, за последние годы уровень заболеваемости им в регионе снизился почти в пять раз
Сейчас в Татарстане привиты почти 1,8 миллиона человекФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В конце декабря 2019 и начале января 2020 годов в Татарстане ожидается подъем заболеваемости гриппом. Об этом журналистам сообщил замруководителя Роспотребнадзора региона Любовь Авдонина.
Она также отметила, что за последние несколько лет уровень заболеваемости гриппом в республике снизился почти в пять раз. Это стало возможным благодаря вакцинации. Сейчас в Татарстане привиты почти 1,8 миллиона человек, что составляет 48% населения.
ИСТОЧНИК KP.RU