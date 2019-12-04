5 декабря в казанских поселках Борисково и Восточный отключат свет

СЕГОДНЯ 10:41 2019-12-04T10:41:26+03:00

Его не будет в течение всего дня

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В столице Татарстана грядет очередное отключение света. В этот раз без него решили оставит ряд домов в Приволжском районе города.

Так, с 8.00 до 18.00 обесточат дома поселка Борисково по улицам: 2-я Землемерная, 2-я Нижнекамская, Башкирская, Локомотивная, Люблинская, Нижнекамская и Техническая

На этот же период от электричества отключат и дома в поселке Восточный, расположенные на улицах: Акчулпан, Вязовая, Механиков, Милосердия и Таулы.

Это связано с плановым ремонтом ЛЭП и электротехнического оборудования, а также с техобслуживанием на сетях.

ИСТОЧНИК KP.RU