5 декабря в казанских поселках Борисково и Восточный отключат свет
Его не будет в течение всего дня
Фото: Олеся ФЕОФИЛОВА
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В столице Татарстана грядет очередное отключение света. В этот раз без него решили оставит ряд домов в Приволжском районе города.
Так, с 8.00 до 18.00 обесточат дома поселка Борисково по улицам: 2-я Землемерная, 2-я Нижнекамская, Башкирская, Локомотивная, Люблинская, Нижнекамская и Техническая
На этот же период от электричества отключат и дома в поселке Восточный, расположенные на улицах: Акчулпан, Вязовая, Механиков, Милосердия и Таулы.
Это связано с плановым ремонтом ЛЭП и электротехнического оборудования, а также с техобслуживанием на сетях.
ИСТОЧНИК KP.RU