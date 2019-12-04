2019-12-04T08:40:23+03:00
Политика

В Казань прибыл министр промышленности Турции Мустафа Варанк

Он посетит местный вертолетный завод и Иннополис
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: president.tatar.ruФото: president.tatar.ru
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Накануне вечером в аэропорт Казани прибыл министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк. Его встречал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

Сегодня, в среду, Варанк должен принять участие в открытии международной выставки «Машиностроение. Металлобработка. Сварка. Казань». Кроме того, в планах турецкого министра посещение местного вертолетного завода и Иннополиса.

Вечером же 4 декабря он встретится с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым.

После этого Мустафа Варанк посетит особую эконмическую зону «Алабуга», где работают предприятия инвесторов из Турции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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