В Казань прибыл министр промышленности Турции Мустафа Варанк

СЕГОДНЯ 08:40 2019-12-04T08:40:23+03:00

Он посетит местный вертолетный завод и Иннополис

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Накануне вечером в аэропорт Казани прибыл министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк. Его встречал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

Сегодня, в среду, Варанк должен принять участие в открытии международной выставки «Машиностроение. Металлобработка. Сварка. Казань». Кроме того, в планах турецкого министра посещение местного вертолетного завода и Иннополиса.

Вечером же 4 декабря он встретится с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым.

После этого Мустафа Варанк посетит особую эконмическую зону «Алабуга», где работают предприятия инвесторов из Турции.

ИСТОЧНИК KP.RU