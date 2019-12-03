Больше всего в Татарстане компании задолжали зарплату работникам именно в Казани

СЕГОДНЯ 19:01 2019-12-03T19:01:07+03:00

Чтобы видеть полную картину прокурор Татарстана Илдус Нафиков поставил задачу своим подчиненным выявлять еще и скрытую задолженность по зарплате. Фото: Мария ЛЕНЦ

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В прокуратуре Казани прошло совещание по вопросам невыплаты предприятиями зарплаты своим сотрудникам. В нем приняли участие, как и глава надзорного ведомства республики Илдус Нафиков, так и мэр столицы региона Ильсур Метшин.

Так, было заявлено, что в Татарстане долг организаций по зарплате составляет 300 миллионов рублей. Их которых более половины – 164 миллионов, приходится именно на Казань.

- Мы должны активно работать, выявлять скрытую задолженность по зарплате, проводить сверки с федеральной налоговой службой, с Росреестром, со службой судебных приставов, - после таких данных поставил задачу подчиненным прокурор Татарстана.

Общая сумма долга перед работниками предприятий могла быть и больше, как и доля Казани в этой неприятной статистике. Как сообщил зам руководителя Исполкома города Ильдар Шакиров, благодаря совместной работе 17 казанских компаний с начала 2019 года полностью или частично погасили долги по зарплате на общую сумму 118 миллионов рублей. А основная часть невыплат, конечно, числится за предприятиями банкротами – 135 миллионов рублей.

В целом же в числе самых крупных должников в Казани числятся ООО «КЗСК», ООО «Спецбурстрой», ООО «Казан», ООО «Энергострой-73» и ООО «СервисТелеком».

ИСТОЧНИК KP.RU