Из-за регионального чемпионата WorldSkills Russia запустят дополнительные электрички «Казань-Аэропорт-Казань»

3 Дек. 19:53 2019-12-03T19:53:32+03:00

При этом у поездов отменят промежуточные остановки.

Они будут курсировать 4,5 и 6 декабря 2019 года

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В связи с проведением в столице Татарстана регионального чемпионата по рабочим специальностям WorldSkills Russia будут запущенны дополнительные электрички «Казань-Аэропорт-Казань». Они будут курсировать 4,5 и 6 декабря. При этом у поездов отменят промежуточные остановки.

Так, 4 и 5 декабря поезд №6722 сообщением Казань-Аэропорт будет отправляться в 13.44, а прибывать в главную воздушную гавань Татарстана в 14.12.

В эти же дни обратная электричка №6723 из аэропорта в город будет отправляться в 16.22, с прибытием на конечную в 16.43.

Также, 4, 5 и 6 декабря поезд №6720 «Казань-Аэропорт» отправляется в 10.50, прибывает в 11.10. А электричка №6721 сообщением «Аэропорт-Казань» будет отходить в 12.35, прибытие в 13.01.

ИСТОЧНИК KP.RU