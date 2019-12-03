В Чебоксарах годовалый ребенок провалился в открытый люк: в отношении виновного перекатили уголовное дело
В Чебоксарах суд признал собранные следствием доказательства по делу о выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, достаточными для признания вины работника местного Водоканала.
Напомним, днем 14 июня этого года сетей в микрорайоне Альгешево столицы Чувашии тот самый работник занимался плановой промывкой канализационных сетей.
При этом он оставил открытым люк около подъезда дома №7 на улице Болгарстроя. Мужчина при этом не оградил отверстие предоставленным им штакетным барьером. В результате чего вышедшая вслед за матерью в люк провалилась годовалая девочка.
В Чебоксарах годовалая девочка провалилась в открытый люк.
Упав на глубину около трех метров, ребенок получил кровоподтек правой руки. Девочку тут же достали и отвезли в больницу. Там после оказания медпомощи, ее вместе с матерью отпустили домой.
- Поскольку сотрудник Водоканала не судим, свою вину в полном объеме признал, ему инкриминировалось преступление небольшой тяжести, и он принял меры к заглаживанию причиненного им вреда, уголовное дело в отношении его было прекращено с назначением судебного штрафа в размере 7 тысяч рублей, - сообщили в СУ СКР Чувашии.
ИСТОЧНИК KP.RU