В Чувашии пожарные спасли из горящего здания 40 телят
Пожар произошел на территории сельхозпредприятия в деревне Елаши, что в Цивильском районе республики
О пострадавших в пожаре людях или животных не сообщаетсяФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В понедельник, 2 декабря, на территории сельхозпредприятия в деревне Елаши, что в Цивильском районе Чувашии, загорелся деревянный телятник. ЧП произошло вечером, в 18.30.
На место оперативно прибыли пожарные. Первым делом они вывели из горящего здания 40 телят. После возгорание было ликвидировано. Сейчас МЧС Чувашии выясняет обстоятельства произошедшего.
О пострадавших людях или животных не сообщается.
ИСТОЧНИК KP.RU
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