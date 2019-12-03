В Чувашии пожарные спасли из горящего здания 40 телят

СЕГОДНЯ 18:04 2019-12-03T18:04:10+03:00

О пострадавших в пожаре людях или животных не сообщается Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Пожар произошел на территории сельхозпредприятия в деревне Елаши, что в Цивильском районе республики

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В понедельник, 2 декабря, на территории сельхозпредприятия в деревне Елаши, что в Цивильском районе Чувашии, загорелся деревянный телятник. ЧП произошло вечером, в 18.30.

На место оперативно прибыли пожарные. Первым делом они вывели из горящего здания 40 телят. После возгорание было ликвидировано. Сейчас МЧС Чувашии выясняет обстоятельства произошедшего.

О пострадавших людях или животных не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU