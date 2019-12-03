В 2019 году средняя взятка в бюджетной сфере Татарстана составила 102 тысячи рублей
С начала года было зафиксировано более 200 подобных случаев
Чаще всего факты взятки в Татарстане фиксируются в сферах здравоохранения, образования и ЖКХФото: Олег ЗОЛОТО
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Средний размер взятки в бюджетной сфере Татарстана на данный момент составляет 102 тысячи рублей. Чаще всего такое происходит в здравоохранении, образовании и ЖКХ. Об этом журналистам рассказал начальник отдела по борьбе с коррупцией и защите бюджетных средств МВД республики Ильнур Хайруллин.
Он также отметил, что с начала 2019 года в бюджетной сфере региона было зафиксировано более 200 случаев взяточничества. При чем 42 из них превышали сумму в 150 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU