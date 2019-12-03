В Чувашии в ноябре 2019-го пневмонией заболели почти 600 человек
Стало известно, что в прошедшем ноябре в Чувашии пневмонией заболели 593 человека. Это в 1,4 раза больше, чем за этот же месяц только в прошлом году. В этот раз показатель заболеваемости на 100 тысяч жителей составил – 48,5. Об этом сообщает Роспотребнадзор республики.
Также за неделю, с 22 по 28 ноября, в регионе было зарегистрировано более 5,5 тысяч случаев заболеваний ОРВИ. Это на 20,5% больше, чем неделей ранее. 71,2% заболевших ОРВИ сейчас - дети в возрасте до 17 лет.
- Госпитализировано 106 больных ОРВИ (на предыдущей неделе - 101), из них 86 (81,1%) – дети, - сообщает пресс-служба управления.
В целях предупреждения распространения ОРВИ в Чувашии за прошедшую неделю был введен карантин в 4-х классах 4-х школ (1 - в Чебоксарах и 3 - в Новочебоксарске).
ИСТОЧНИК KP.RU