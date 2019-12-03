В Чувашии в ноябре 2019-го пневмонией заболели почти 600 человек

СЕГОДНЯ 13:49 2019-12-03T13:49:01+03:00

Также за неделю с 22 по 28 число в регионе было выявлено 5,5 тысяч случаев заболеваний ОРВИ

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Стало известно, что в прошедшем ноябре в Чувашии пневмонией заболели 593 человека. Это в 1,4 раза больше, чем за этот же месяц только в прошлом году. В этот раз показатель заболеваемости на 100 тысяч жителей составил – 48,5. Об этом сообщает Роспотребнадзор республики.

Также за неделю, с 22 по 28 ноября, в регионе было зарегистрировано более 5,5 тысяч случаев заболеваний ОРВИ. Это на 20,5% больше, чем неделей ранее. 71,2% заболевших ОРВИ сейчас - дети в возрасте до 17 лет.

- Госпитализировано 106 больных ОРВИ (на предыдущей неделе - 101), из них 86 (81,1%) – дети, - сообщает пресс-служба управления.

В целях предупреждения распространения ОРВИ в Чувашии за прошедшую неделю был введен карантин в 4-х классах 4-х школ (1 - в Чебоксарах и 3 - в Новочебоксарске).

ИСТОЧНИК KP.RU