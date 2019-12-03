В Марий Эл сосед спас во время пожара спящих супругов
Пожар в трехквартирном частном доме в поселке Кундыкшский Килемарского района республики начался в понедельник, 2 декабря, в 13.22. Мужчина, проживающий в одной из квартир, заметил клубы дыма, вырывающиеся из-под крыши.
Он знал, что в одной из квартир дома могут находиться хозяева. Дверь в квартиру пришлось выбивать, потому что супруги уснули и не слышали их.
- Помощь подоспела как раз вовремя – квартира уже начинала заполняться продуктами горения, - сообщили в МЧС Марий Эл. - Сосед разбудил людей и вывел их в безопасное место. Никто не пострадал.
Дом спасти не удалось - он выгорел полностью. Общая площадь пожара превысила 104 квадратных метра.
Специалисты испытательной пожарной лаборатории выясняют причину случившегося. Известно, что очаг возгорания находился в соседней неэксплуатируемой квартире в районе стены, сообщили в пресс-службе ведомства.
ИСТОЧНИК KP.RU
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