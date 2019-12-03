В Марий Эл сосед спас во время пожара спящих супругов

СЕГОДНЯ 12:43 2019-12-03T12:43:05+03:00

Изменить размер текста: A A

Пожар в трехквартирном частном доме в поселке Кундыкшский Килемарского района республики начался в понедельник, 2 декабря, в 13.22. Мужчина, проживающий в одной из квартир, заметил клубы дыма, вырывающиеся из-под крыши.

Он знал, что в одной из квартир дома могут находиться хозяева. Дверь в квартиру пришлось выбивать, потому что супруги уснули и не слышали их.

- Помощь подоспела как раз вовремя – квартира уже начинала заполняться продуктами горения, - сообщили в МЧС Марий Эл. - Сосед разбудил людей и вывел их в безопасное место. Никто не пострадал.

Дом спасти не удалось - он выгорел полностью. Общая площадь пожара превысила 104 квадратных метра.

Специалисты испытательной пожарной лаборатории выясняют причину случившегося. Известно, что очаг возгорания находился в соседней неэксплуатируемой квартире в районе стены, сообщили в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU