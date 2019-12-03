2019-12-03T09:15:36+03:00
Происшествия

В Татарстане ранее судимый мужчина зарезал экс-жену, пасынка и собственного 2-летнего сына

Выжить смог только 11-летний сын погибшей
Лика ИСАЕВА
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Бывший зек расправился с бывшей женой и ее сыновьямиБывший зек расправился с бывшей женой и ее сыновьями
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Страшная трагедия произошла в Менделеевске. Там в одной из квартир на улице Юбилейной 3 декабря в 3.30 обнаружили тела двух погибших - 38-летней женщины, ее 19-летнего сына от первого брака. Еще одного мальчика - двухлетнего сына погибшей от второго брака, с тяжелыми ножевыми ранениями увезли в больницу, но, несмотря на все усилия врачей, спасти ребенка не удалось, он погиб.

Выжить смог только средний сын - 11-летний мальчик успел сбежать из квартиры, в которой, предположительно, пьяный бывший второй супруг хозяйки расправился с экс-супругой и детьми.

Подозреваемого задержали у себя дома в Елабуге. Ранее он был судим за кражи и нанесение телесных повреждений.

Причины жестокого нападения пока не озвучили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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