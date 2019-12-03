В Татарстане лихач на скорости вылетел в кювет и погиб

СЕГОДНЯ 08:53 2019-12-03T08:56:31+03:00

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Авария с участием отечественной "Лады" девяностодевятой модели произошла в воскресенье, 1 декабря, в 13.30 на автодороге Бугульма-Аэропорт-Бугульма-Березовка. По предварительным данным, 46-летний водитель легковушки превысил безопасную скорость и не учитывал метеоусловия, в результате этого не справился с управлением и вылетел в кювет. Пролетев почти 15 метров, легковушка упала в глубокий кювет вдоль дороги.

Водитель получил смертельные травмы и скончался на месте ДТП, сообщили в УГИБДД МВД Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU