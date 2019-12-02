2019-12-02T18:30:01+03:00
Происшествия

Не налила водки, и он ударил: женщина не снесла от кавалера такого отношения и схватила нож

Тело казанца нашли с ранением в грудь
Олег ЛУГОВОЙ
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Женщина признала свою причастность к совершению преступления, но лишь частично.Женщина признала свою причастность к совершению преступления, но лишь частично.Фото: Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Вечером 1 декабря этого года в Казани в квартире одного из домов на улице Гудованцева было обнаружено тело 41-летнего мужчины с ножевым ранением в грудь. Под данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Вскоре следователи вышли и на подозреваемую – 39-летнюю сожительницу погибшего. Свою причастность к преступлению задержанная признала, но лишь частично.

Предварительно правоохранители установили, что пара вместе выпивала. В один из моментов кавалер подозреваемой устроил своей избранницы скандал из-за того, что та не налила ему водки. Он дал женщине несколько пощечин. Та, видимо, не стерпела такого отношения от своего избранника и схватила нож. Хватило одного удара, чтобы убить обидчика.

- В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается, - сообщили в СУ СКР Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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