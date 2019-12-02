2019-12-02T19:38:01+03:00
Общество

До 2025 года в Марий Эл переселят жителей 400 аварийных домов

Это потребует более 3,5 миллиардов рублей
Алина ГАБДУЛИНА
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В рамках первого этапа переселены будут жильцы аварийных домов в Йошкар-Оле, а также Звениговском, Советском и Медведевском районахВ рамках первого этапа переселены будут жильцы аварийных домов в Йошкар-Оле, а также Звениговском, Советском и Медведевском районахФото: Евгения ГУСЕВА
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За шесть лет, с 2019 по 2025 годы, в Марий Эл переселят жителей 400 многоквартирных аварийных домов в 3 городских округах и 12 районах. На это будет потрачено более 3,5 миллиардов рублей.

Соответствующая республиканская адресная программа уже утверждена. Она реализуется в рамках регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

Известно, что в рамках первого этапа переселены будут жильцы аварийных домов в Йошкар-Оле, а также Звениговском, Советском и Медведевском районах. Это около 700 человек.

После, в 2020-2021 годах, переселят 600 человек в Йошкар-Оле, Волжске и опять же в Советском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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