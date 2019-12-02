«Смогу жить самостоятельно»: с 2020 года в Татарстане заработают курсы адаптации для подростков с психическими расстройствами

СЕГОДНЯ 19:02 2019-12-02T19:02:43+03:00

Подростки будут жить в центре реабилитации «Идель» в Зеленодольском районе по две недели Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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С начала 2020 года в Татарстане начнет работу проект «Смогу жить самостоятельно». Это курсы адаптации для подростков с психологическими расстройствами. Об этом журналистам рассказала глава Минтруда республики Эльмира Зарипова.

Так, подростки будут жить в центре реабилитации «Идель» в Зеленодольском районе по две недели. На протяжении этого время их будут учить налаживать контакт с другими людьми. В частности, участники проекта будут общаться с окружающими и ходить в магазины.

ИСТОЧНИК KP.RU