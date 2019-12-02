Ущерб более 110 тысяч рублей: шестерых жителей Чувашии будут судить за терроризирование студентов

СЕГОДНЯ 15:37 2019-12-02T15:37:37+03:00

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В Чувашии завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении сразу шести местных жителей в возрасте от 18 до 22 лет. Их обвиняют в краже, мошенничестве, вымогательстве и грабеже.

По версии следствия, с 2016 по 2018 года в Чебоксарах, а также в Цивильском и Янтиковском районах республики молодые люди устроили настоящий террор. В основном их жертвами стали студенты одного из колледжей столицы Чувашии.

Всего по делу проходит десять потерпевших в возрасте от 15 до 24-лет, семеро из них проживали в общежитии колледжа.

Утверждается, что обвиняемые с помощью насилия или угроз получали от своих жертв деньги, а также крали или просто забирали вещи, в том числе мобильные телефоны и нетбук. Только в отношении одного потерпевшего было совершено десять преступлений. Всего обвиняемым вменяется 22 эпизода. Ущерб от их действий превысил 110 тысяч рублей. Этот террор вскрылся, когда одна из жертв не выдержала и обратилась за помощью в правоохранительные органы.

Молодчиков задержали. Четверых из них на время следствия отправили под стражу, одного – под домашний арест, а еще одного оставили под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

- В настоящее время материалы данного уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в СУ СКР Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU