2019-12-02T15:37:37+03:00
Происшествия

Ущерб более 110 тысяч рублей: шестерых жителей Чувашии будут судить за терроризирование студентов

Задержанным вменяются кража, мошенничество, вымогательство и грабеж
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В Чувашии завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении сразу шести местных жителей в возрасте от 18 до 22 лет. Их обвиняют в краже, мошенничестве, вымогательстве и грабеже.

По версии следствия, с 2016 по 2018 года в Чебоксарах, а также в Цивильском и Янтиковском районах республики молодые люди устроили настоящий террор. В основном их жертвами стали студенты одного из колледжей столицы Чувашии.

Всего по делу проходит десять потерпевших в возрасте от 15 до 24-лет, семеро из них проживали в общежитии колледжа.

Утверждается, что обвиняемые с помощью насилия или угроз получали от своих жертв деньги, а также крали или просто забирали вещи, в том числе мобильные телефоны и нетбук. Только в отношении одного потерпевшего было совершено десять преступлений. Всего обвиняемым вменяется 22 эпизода. Ущерб от их действий превысил 110 тысяч рублей. Этот террор вскрылся, когда одна из жертв не выдержала и обратилась за помощью в правоохранительные органы.

Молодчиков задержали. Четверых из них на время следствия отправили под стражу, одного – под домашний арест, а еще одного оставили под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

- В настоящее время материалы данного уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в СУ СКР Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пошли гулять по лесу и не вернулись: в Татарстане найдены изрезанные тела супругов-пенсионеров
«Смогу жить самостоятельно»: с 2020 года в Татарстане заработают курсы адаптации для подростков с психическими расстройствами
Новый год 2020 в Чебоксарах: в парке имени Андрияна Николаева открылся Дом Снеговика
Не налила водки, и он ударил: женщина не снесла от кавалера такого отношения и схватила нож
«Это антисанитария!»: жительница Казани пожаловалась на состояние детского сада №43
12 ударов молотком: жителя Чувашии будут судить за убийство знакомого
Из Сочи фестиваль «Новая волна» переедет в Казань
В Казани из-за дыма из детсада эвакуировались 165 человек
Билайн снизил цены на безлимитный интернет в Финляндии и Эстонии
В Марий Эл в пожаре из-за непотушенной сигареты погиб мужчина
Татарстанский бизнесмен решил заработать на бирже и был обманут на более чем 9,5 миллионов рублей
В Татарстане после заноса иномарка залетела под две фуры: погибли водитель и ее 9-летняя дочь
С 9 декабря между Казанью и Уфой вновь начнут ходить поезда
В Казани медаль Лобачевского и 75 тысяч долларов США получил математик из Канады
ВТБ первым на рынке выдал ипотечный кредит в рамках сервиса VR-ипотека
В Казани для тестирования привезли два новых автобуса МАЗ
В Марий Эл лихач устроил ДТП на встречке: пострадали двое взрослых и 11-летний мальчик
В Казани из-за ветрянки ввели карантин в Перинатальном центре РКБ
Землю казанского вертолетного завода продают за 1,9 миллиарда рублей
Студентка Университета управления «ТИСБИ» удостоена специального приза в конкурсе «Путешествие к истокам» - 2019
Более 100 тысяч горожан сможет обслуживать открытый в Авиастроительном районе Казани офис МФЦ
В Марий Эл женщина-водитель на скорости врезалась в забор, ее с 3-летним сыном госпитализировали
4 декабря в Набережных Челнах начнет работать новогодняя ярмарка-2020
В Татарстане с каждым годом растет число долгожителей, которым 100 лет
В Казани за «прикол» на 220 миллионов рублей беглого экс-банкира приговорили к 6,5 годам колонии