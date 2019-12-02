С 9 декабря между Казанью и Уфой вновь начнут ходить поезда

СЕГОДНЯ 15:12 2019-12-02T15:12:39+03:00

Из Уфы можно будет выехать по нечетным дням, из Казани - по четным Фото: Алина НИЗАМОВА

Делается это в целях удовлетворения потребности населения двух республик

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С 9 декабря будет восстановлено прямое железнодорожное сообщение между Казанью и Уфой.

Так, поезд из столицы Башкирии будет отправляться по нечетным дням в 11.57. Речь идет о беспересадочных вагонах «Уфа-Казань» в составе поезда №347Й «Уфа-Санкт-Петербург» до Ульяновска и далее в составе поезда №125Й «Самара-Казань». Время в пути будет занимать 20 часов 23 минуты.

Из столицы Татарстана в Уфу можно будет добраться, сев в беспересадочный вагон поездов №125Г «Казань-Самара» и 392У «Москва-Челябинск» по четным дням. Отправление в 21.20. Время в пути – 21 час.

ИСТОЧНИК KP.RU