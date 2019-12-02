Татарстанский бизнесмен решил заработать на бирже и был обманут на более чем 9,5 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 16:19 2019-12-02T16:19:06+03:00

Он обратился в правоохранительные органы, где по данному факту возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество"

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Бизнесмен из Набережных Челнов решил заработать на фондовой бирже. Торговать решил в интернете через брокерскую компанию, зарегистрированную в Швейцарии. С февраля по сентябрь он переводил деньги на открытый там счет.

Лишь в конце татарстанец понял, что стал жертвой преступной схемы. Да и деньги с его счета на сайте брокерской компании пропали - более 9,5 миллионов рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество", ведется розыск злоумышленников.

ИСТОЧНИК KP.RU