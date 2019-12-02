В Казани из-за дыма из детсада эвакуировались 165 человек
Рано утром в понедельник, 2 декабря, по телефону "112" поступило сообщение, что в детсаду комбинированного типа №81 на улице 2-ая Юго-Западная в столице Татарстана появился едкий дым.
Еще до приезда пожарных персонал дошкольного учреждения вывел детей из здания. Всего эвакуировалось 165 человек, в том числе 25 человек персонала.
Приехавшие сотрудники МЧС Татарстане не обнаружили открытого горения. Во время проверки помещений детсада было установлено, что произошёл перегрев электродвигателя в подвале отсюда и дым, сообщили в МЧС Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU
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