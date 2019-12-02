2019-12-02T13:48:19+03:00
Происшествия

В Марий Эл лихач устроил ДТП на встречке: пострадали двое взрослых и 11-летний мальчик

Получившие травмы с места аварии были доставлены в больницу
Лика ИСАЕВА
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С места происшествияС места происшествияФото: МВД по Марий Эл
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Авария, в которой пострадал 11-летний мальчик, произошла 1 декабря, в воскресенье, в 17.00 в Параньгинском районе Марий Эл. Там на 32 километре автодороги «Одобеляк-Куженер-Параньга» столкнулись ВАЗ-2114 и Hyundai Solaris.

По предварительным данным, в аварии виноват 33-летний мужчина, управлявший отечественной легковушкой - он не справился с управлением, превысив безопасную скорость, вылетел на встречку, где и врезался в иномарку.

- В результате столкновения травмы получили оба водителя и 11-летний пассажир Hyundai Solaris. Пострадавшие доставлены в больницу., - сообщили в МВД Марий Эл.

ИСТОЧНИК KP.RU

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