2,7% населения Татарстана зарабатывают в месяц больше 100 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 10:55 2019-12-02T10:55:10+03:00

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Татарстан занял 39 строчку рейтинга регионов России по уровню заработной платы. Всего в исследовании РИА приняли участие 85 субъектов.

Так, стало известно, что 27% населения Татарстана получают больше 100 тысяч рублей в месяц, тогда как 12,2% зарабатывают менее 15 тысяч рублей. Половина жителей республики получают от 20 до 42 тысяч рублей. Чистая зарплата среднестатистического татарстанца составляет 29,5 тысяч рублей.

Больше всего в России люди зарабатывают в Чукотском (от 49 до 132 тысяч рублей) и Ямало-Ненецком автономном (от 48 до 133 тысяч) округах, а также в Москве (от 38 до 116 тысяч рублей). Меньше всего – в Дагестане (от 11 до 28 тысяч).

Чувашия оказалась на 67 месте рейтинга. Более ста тысяч рублей там зарабатывает всего 1,3% населения. Недалеко и Марий Эл (71 место), где настолько высокую зарплату ежемесячно получает лишь 1,2% жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU