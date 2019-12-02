В Чебоксарах в зооуголке детского парка появился чернобурый лис

СЕГОДНЯ 10:02 2019-12-02T10:02:53+03:00

Для Фокси привезли друга - чернобурого лиса Фото: Из материалов пресс-службы

Молодого самца привезли для создания пары с местной обитательницей Фокси

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В зооуголке Чебоксарского детского парки имени Андрияна Николаева "Ковчег" пополнение: для проживающей там чернобурой лисички Фокси привезли пару, молодого лиса той же окраски, сообщает администрация столицы Чувашии.

Сотрудники зооуголка надеются, что адаптация и знакомство двух лисиц пройдет спокойно и в ближайшее время в новом вольере, который построили для создающейся пары, появятся маленькие лисята.

СПРАВКА

Чернобурая лиса является морфой лисицы обыкновенной. В диких условиях, лисы-чернобурки являются хищниками, только немного уступающими по размеру волкам. Основной ареал обитания — лесные массивы США и Канады.

ИСТОЧНИК KP.RU