2019-12-02T09:21:05+03:00
Общество

В Казани у «Чаши» любители дрифта устроили гонки на льду

Они устраивали опасные маневры, пока не приехал автомобиль ГИБДД [видео]
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: скриншот с видеоФото: скриншот с видео
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Жители Казани обсуждают выложенное в интернет видео, на котором местные дрифтеры устроили гонки на льду на парковке перед главным городским дворцом бракосочетания – «Чаши».

Когда именно все это происходило, пока не известно. Однако, судя по записи, тем вечером лихачей не страшило опасное соседство с работающей там же спецтехникой, которая похоже готовила там как раз каток, не наличие поблизости других машин и столбов. Уходить в занос перестали, когда на месте экстремальных развлечений подъехал автомобиль ГИБДД с включенными спецсигналами. К слову, очевидцы утверждают, что такую картину с дрифтующими лихачами у «Чаши» можно видеть не только поздно вечером.

В Казани у «Чаши» любители дрифта устроили гонки на льду.соцсети

В соцсетях по этому поводу интернет-пользователи разделились на ва лагеря. В одном категорически осуждают такой авто-экстрим из-за его опасности для окружающих, в другом ратуя все о той же безопасности предлагают сделать в Казани отдельные площадки для дрифта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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