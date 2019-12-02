В Казани у «Чаши» любители дрифта устроили гонки на льду
Жители Казани обсуждают выложенное в интернет видео, на котором местные дрифтеры устроили гонки на льду на парковке перед главным городским дворцом бракосочетания – «Чаши».
Когда именно все это происходило, пока не известно. Однако, судя по записи, тем вечером лихачей не страшило опасное соседство с работающей там же спецтехникой, которая похоже готовила там как раз каток, не наличие поблизости других машин и столбов. Уходить в занос перестали, когда на месте экстремальных развлечений подъехал автомобиль ГИБДД с включенными спецсигналами. К слову, очевидцы утверждают, что такую картину с дрифтующими лихачами у «Чаши» можно видеть не только поздно вечером.
В Казани у «Чаши» любители дрифта устроили гонки на льду.соцсети
В соцсетях по этому поводу интернет-пользователи разделились на ва лагеря. В одном категорически осуждают такой авто-экстрим из-за его опасности для окружающих, в другом ратуя все о той же безопасности предлагают сделать в Казани отдельные площадки для дрифта.
ИСТОЧНИК KP.RU