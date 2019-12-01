2019-12-01T18:03:23+03:00
Происшествия

В Татарстане мужчина умер, упав в загрузочный бункер зерна

Причина происшествия устанавливается [фото]
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: МЧС ТатарстанаФото: МЧС Татарстана
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В субботу, 30 ноября, на производстве в поселке городского типа Нижние Вязовые на улице Мира произошел несчастный случай. Разнорабочий упал в загрузочный бункер зверна. На место были оперативно вызваны спасатели.

- Прибывшие пожарные извлекли мужчину, получившего травмы, несовместимые с жизнью, - сообащет пресс-служба МЧС республики.

Фото: МЧС Татарстана

Фото: МЧС Татарстана

Погибшему мужчине было 43 года. Причина происшествия устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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