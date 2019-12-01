В Татарстане мужчина умер, упав в загрузочный бункер зерна
Причина происшествия устанавливается [фото]
Фото: МЧС Татарстана
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В субботу, 30 ноября, на производстве в поселке городского типа Нижние Вязовые на улице Мира произошел несчастный случай. Разнорабочий упал в загрузочный бункер зверна. На место были оперативно вызваны спасатели.
- Прибывшие пожарные извлекли мужчину, получившего травмы, несовместимые с жизнью, - сообащет пресс-служба МЧС республики.
Фото: МЧС Татарстана
Погибшему мужчине было 43 года. Причина происшествия устанавливается.
ИСТОЧНИК KP.RU
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