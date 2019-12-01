Провалился в промоину: в Татарстане на реке Кама утонул рыбак
В воскресенье, 1 декабря, у села Кубассы Чистопольского района республики пропал 56-летний мужчина. Накануне он поймал в реке Кама килограммового судака и в выходной решил отправиться туда за новой добычей. Родственники, первыми отправившиеся на поиски рыбака, нашли на берегу его ледянки и варежки. Телефон мужчины был недоступен.
В 9.37 родственники вызвали на место спасателей. В 10.52 в километре от берега было обнаружено тело пропавшего.
- Лёд в этом месте ещё не сформировался окончательно, видны многочисленные промоины и полыньи. В одну из них и провалился мужчина. Глубина в этом месте достигала 6 метров, - сообщает МЧС Татарстана.
Фото: МЧС Татарстана
ИСТОЧНИК KP.RU
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