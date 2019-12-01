В результате аварии на трассе “Казань-Оренбург” погибло два человека
Утром в воскресенье, 1 декабря, на 361 километре автодороги “Казань-Оренбург” произошла авария с участием автомобилей “Дастер” и “Калина”. По предварительным данным, иномарка, совершая обгон, выехала на полосу встречного движения, где и столкнулась с отечественной легковушкой.
Как итог - два пассажира скончались. Еще трое - оба водителя и один пассажир - получили травмы различной степени тяжести.
- На месте работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства происшествия уточняются, - сообщает пресс-служба МВД Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU
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