Новый год 2020 в Чебоксарах: в столице Чувашии зажглась главная городская елка
Она установлена на площади Республики
Фото: instagram.com/salaevaalla/
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В последний день осени 2019 года в Чебоксарах зажглась главная городская елка. Она установлена на площади Республики рядом с памятникам Владимиру Ленину. Новогоднее дерево украшено световой иллюминацией.
- Главная городская красавица елочка зажглась, - сообщила на своей соцстранице заместитель сити-менеджера города Алла Салаева.
Горожане оценили красоту елку и признались, что она помогает их настроениям стать новогодними. Отметим, что праздничное оформление города должно завершиться совсем скоро - в первых числах декабря.
ИСТОЧНИК KP.RU