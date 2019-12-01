2019-12-01T15:10:03+03:00
Общество

Новый год 2020 в Чебоксарах: в столице Чувашии зажглась главная городская елка

Она установлена на площади Республики
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: instagram.com/salaevaalla/Фото: instagram.com/salaevaalla/
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В последний день осени 2019 года в Чебоксарах зажглась главная городская елка. Она установлена на площади Республики рядом с памятникам Владимиру Ленину. Новогоднее дерево украшено световой иллюминацией.

- Главная городская красавица елочка зажглась, - сообщила на своей соцстранице заместитель сити-менеджера города Алла Салаева.

Горожане оценили красоту елку и признались, что она помогает их настроениям стать новогодними. Отметим, что праздничное оформление города должно завершиться совсем скоро - в первых числах декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU

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