Новый год 2020 в Чебоксарах: в столице Чувашии зажглась главная городская елка

СЕГОДНЯ 15:10 2019-12-01T15:10:03+03:00

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В последний день осени 2019 года в Чебоксарах зажглась главная городская елка. Она установлена на площади Республики рядом с памятникам Владимиру Ленину. Новогоднее дерево украшено световой иллюминацией.

- Главная городская красавица елочка зажглась, - сообщила на своей соцстранице заместитель сити-менеджера города Алла Салаева.

Горожане оценили красоту елку и признались, что она помогает их настроениям стать новогодними. Отметим, что праздничное оформление города должно завершиться совсем скоро - в первых числах декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU