В Марий Эл в “ледяной ловушке” оказались 9 человек

СЕГОДНЯ 16:09 2019-12-01T16:09:22+03:00

Рыбаки не могли выбраться на берег, потому что треснул лед [фото]

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В воскресенье, 30 ноября, в 13.09 в службу спасения позвонил один из девяти рыбаков, которые оказались в “ледяной ловушке” на реке Волге в районе деревни Пинжедыр, что в Марий Эл. Они не могли вернуться не берег, потому что треснул лед, сообщает Марийская аварийно-спасательная служба.

Когда спасатели прибыли на место, на реке оставалось три человека (остальные добрались до берега сами). Рыбаков (все они оказались жителями Йошкар-Олы) эвакуировали до безопасного места на воздушной подушке.

В 15.55 работы были завершены. Никто из людей не пострадал и в медицинской помощи не нуждался.

ото: марийская аварийно-спасательная служба

ИСТОЧНИК KP.RU