В России Чувашия заняла второе место по дешевизне саноторно-курортного отдыха поздней осенью-2019
ТурСтат и Санатории-России.рф составили рейтинг самых популярных регионов страны в плане санаторно-курортного отдыха поздней осенью-2019. Чувашия в нем заняла 20 место. Но при этом республика находится сразу на втором месте именно по дешевизне предлагаемых услуг.
Так в среднем в сутки проживание, питание и лечение обходится постояльцу санатория всего в 2 080 рублей.
Авторы данного рейтинга отмечают, что он был составлен согласно анализа броней путевок в санатории для отдыха и лечения с 1 по 30 ноября 2019 года. Исследовались данные, в том числе, и по курортам Крыма, черноморского побережья Кавказа и Ставрополья.
ИСТОЧНИК KP.RU