В России Чувашия заняла второе место по дешевизне саноторно-курортного отдыха поздней осенью-2019

СЕГОДНЯ 17:10 2019-11-30T17:10:56+03:00

При составлении рейтинга учитывались данные брони путевок с 1 по 30 ноября 2019 года. Фото: Евгения ГУСЕВА

В среднем за сутки вместе с лечением и питанием в республике просят 2080 рублей

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ТурСтат и Санатории-России.рф составили рейтинг самых популярных регионов страны в плане санаторно-курортного отдыха поздней осенью-2019. Чувашия в нем заняла 20 место. Но при этом республика находится сразу на втором месте именно по дешевизне предлагаемых услуг.

Так в среднем в сутки проживание, питание и лечение обходится постояльцу санатория всего в 2 080 рублей.

Авторы данного рейтинга отмечают, что он был составлен согласно анализа броней путевок в санатории для отдыха и лечения с 1 по 30 ноября 2019 года. Исследовались данные, в том числе, и по курортам Крыма, черноморского побережья Кавказа и Ставрополья.

ИСТОЧНИК KP.RU