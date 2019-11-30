В Чебоксарах в одной из квартир полицейские нашли нарколабораторию: задержанному «химику» грозит 20 лет колонии
В Чебоксарах полицейские заподозрили 20-летнего парня в продаже наркотиков. Его задержали и действительно при личном досмотре у молодого человека обнаружили свертки с так называемой «синтетикой». Общий вес найденного составил около 100 граммов.
Но парень оказался не простым закладчиком. Когда полицейские, действуя уже по давно отработанной схеме, заявились с обыском на съемную квартиру задержанного, то нашли там настоящую нарколабораторию. Различное оборудование и прекурсы, используемые для создания мефедрона, были установлены прямо на кухне.
В Чебоксарах в одной из квартир полицейские нашли нарколабораторию.
- В отношении молодого человека было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Максимальное наказание - это лишение свободы на срок до 20 лет, - сообщили в МВД Чувашии.
Пока идет следствия, парня посадили в камеру СИЗО.
ИСТОЧНИК KP.RU
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