2019-11-30T15:13:56+03:00
Происшествия

В Чебоксарах в одной из квартир полицейские нашли нарколабораторию: задержанному «химику» грозит 20 лет колонии

Сначала полицейские думали, что он просто продает «синтетику» [видео]
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: скриншот с видеоФото: скриншот с видео
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В Чебоксарах полицейские заподозрили 20-летнего парня в продаже наркотиков. Его задержали и действительно при личном досмотре у молодого человека обнаружили свертки с так называемой «синтетикой». Общий вес найденного составил около 100 граммов.

Но парень оказался не простым закладчиком. Когда полицейские, действуя уже по давно отработанной схеме, заявились с обыском на съемную квартиру задержанного, то нашли там настоящую нарколабораторию. Различное оборудование и прекурсы, используемые для создания мефедрона, были установлены прямо на кухне.

В Чебоксарах в одной из квартир полицейские нашли нарколабораторию.

- В отношении молодого человека было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Максимальное наказание - это лишение свободы на срок до 20 лет, - сообщили в МВД Чувашии.

Пока идет следствия, парня посадили в камеру СИЗО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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