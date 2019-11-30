В Казань поступило 3 новых «бесшумных» трамвая

СЕГОДНЯ 16:11 2019-11-30T16:11:26+03:00

Внутри вагонов уже установлены видеокамеры, а также система пожарной безопасности

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В депо столицы Татарстана новое поступление. Туда прибыли 3 новых односекционных «бесшумных» трамвая 71-911 «Сити-Стар».

- Они низкопольные, оборудованы выдвижными аппарелями для маломобильных пассажиров. Основными преимуществами такого транспорта являются пониженный уровень шума, маневренность и просторный салон, - сообщили в комитете по транспорту Казани.

Кроме того, внутри новых вагонов уже установлены камеры видеонаблюдения, система пожарной безопасности, автоинформатор, электронные маршрутные указатели и внтурисалонное табло.

Всего же с начала 2019 года для подвижного состава электротранспорта города было куплено 18 трамваев и 15 троллейбусов.

ИСТОЧНИК KP.RU