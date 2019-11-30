В Казань поступило 3 новых «бесшумных» трамвая
В депо столицы Татарстана новое поступление. Туда прибыли 3 новых односекционных «бесшумных» трамвая 71-911 «Сити-Стар».
- Они низкопольные, оборудованы выдвижными аппарелями для маломобильных пассажиров. Основными преимуществами такого транспорта являются пониженный уровень шума, маневренность и просторный салон, - сообщили в комитете по транспорту Казани.
Кроме того, внутри новых вагонов уже установлены камеры видеонаблюдения, система пожарной безопасности, автоинформатор, электронные маршрутные указатели и внтурисалонное табло.
Всего же с начала 2019 года для подвижного состава электротранспорта города было куплено 18 трамваев и 15 троллейбусов.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Экономика: транспорт»