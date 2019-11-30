2019-11-30T12:31:53+03:00
Происшествия

В Татарстане двух иностранцев, пойманных с 10 килограммами наркотиков, приговорили к 18,5 годам колонии

Свою вину они так и не признали
Олег ЛУГОВОЙ
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Данный приговор пока не вступил в законную силу.Данный приговор пока не вступил в законную силу.
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Татарстанский суд признал двух граждан ближнего зарубежья виновными в попытке продажи особо крупной партии наркотиков.

Как было доказано, в начале прошлого года 46-летнего гражданина Украины пока неустановленный организатор вовлек в торговлю наркотиками. А тот позвал в этот «бизнес» еще одного человека – своего приятеля.

В июне 2018 года в Москве подельники забрали из тайника почти 10 килограммов наркотиков и на машине поехали в направлении Перми, а также Челябинска. Но туда они так и не доехали. На 777 километре трассы М-7 «Волга» в Верхнеуслонском районе Татарстана на посту полиции «Малиновка» автомобиль с иностранцами остановили. При осмотре машины стражи порядка нашли запрещений груз и приятелей задержали.

- Мужчины так и не признали свою вину. В итоге суд приговорил одного из них к 9 годам, а второго к 9,5 годам колони строгого режима, - сообщили в прокуратуре Татарстана. – Данный приговор пока не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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