2019-11-30T10:08:25+03:00
Происшествия

В Татарстане пьяный лихач столкнул с дороги микроавтобус с вахтовиками: 4 человека пострадали

Транспорт с людьми оказался в кювете и опрокинулся
Олег ЛУГОВОЙ
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Из четверых пострадавших в этом ДТП госпитализация понадобилась только двоим.Из четверых пострадавших в этом ДТП госпитализация понадобилась только двоим.
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Накануне вечером пьяный 60-летний мужчина решил покататься на своей машине Рено Логан. Его не только не смутило то, что в таком состоянии за руль нельзя, но и то, что водительских прав у него не было. Их его лишили в начале 2018 года – мужчина не сдал экзамен на знание правил дорожного движения.

И в 16.07 на 5 километре автодороги Соболековская пьяный лихач несся в Нижнекамск со стороны Нижнекамскнефтехима. В этом же направлении по дороге ехал и микроавтобус Тойота с местными вахтовиками. Рено по касательной задевает его. Этого хватает, чтобы столкнуть движущийся микроавтобус с дороги в кювет, где он и опрокинулся. Пьяный же лихач так же не смог удержать машину на трассе и съехал в этот же кювет.

В результате данного ДТП в микроавтобусе пострадали 4 человека: 56-летний водитель и 61-летняя женщина, которых после оказания медпомощи отпустили домой, а также 34-х и 27-летний мужчины – их пришлось госпитализировать. Сообщили в МВД Татарстана.

Мало того, что в обстоятельствах этой аварии продолжают разбираться сотрудники ГИБДД, так еще и прокурор Татарстана Илдус Нафиков дал поручения надзорному ведомству провести проверку.

- Будут выясняться обстоятельства ДТП, а также способствовавшие аварии причины и условия. Кроме того, будет дана правовая оценка действиям организации-перевозчика, - сообщили в прокуратуре Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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